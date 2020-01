Após queda, Paulo Gonçalves sofreu "lesões graves na cabeça, pescoço e coluna"

O piloto Paulo Gonçalves morreu, este domingo, na sequência de uma queda durante a sétima etapa do Rali Dakar, na Arábia Saudita. Segundo fonte da equipa do motociclista, citada pela agência Lusa, Paulo Gonçalves sofreu lesões "graves na cabeça, pescoço e coluna", que terão sido a causa da sua morte.

De acordo com a mesma fonte, da equipa Hero Motorsports, estão a ser "tratados todos os trâmites burocráticos necessários" para a libertação do corpo do português, algo que "deverá acontecer ainda hoje". A transladação dos restos mortais do piloto deverá acontecer na terça-feira.

Recorde-se que a organização explicou que o acidente com o piloto ocorreu num reta em que os pilotos seguiam a alta velocidade. Toby Price, piloto australiano, explicou que no local havia “uma lomba”.

No Twitter, a Hero Motorsports anunciou que não vai participar no que resta do Dakar