National Trust quer comprar casas de Freddie Mercury e David Bowie

"As pessoas estão interessadas na aristocracia, mas há também um interesse, talvez até maior, em como as pessoas reais vivem”, defendeu o chairman da associação, que quer comprar as casas onde as celebridades passaram a sua infância.

A National Trust quer comprar as casas onde estrelas passaram as suas infâncias. A entidade, que se descreve como “uma associação de caridade que trabalha para preservar e proteger lugares e espaços históricos – para sempre, para todos”, garante que os fãs vão querer ver onde as “pessoas reais” cresceram e acreditam que a ideia vai ser aplaudida pelos visitantes.

A associação, que este ano completa 125 anos, faz a gestão de mais de 300 edifícios, porém, admite que vai sendo cada vez mais difícil adquirir as mansões das celebridades, já que as pessoas ricas vão comprando estas habitações. Ao contrário do que acontece com as casas germinadas, “que são mais preponderantes no futuro e as pessoas vão querer ver as casas onde as pessoas reais cresceram”, garante o chairman da National Trust, Tim Parker

Apesar de a associação já organizar algumas visitas às casas de infância de Sir Paul McCartney e John Lennon, em Liverpool, o plano será agora expandir para outras celebridades, como Freddie Mercury e David Bowie. “As pessoas estão interessadas na aristocracia, mas há também um interesse, talvez até maior, em como as pessoas reais vivem”, defendeu Tim Parker.