Criança de 8 anos morre na sala de triagem do Hospital do Funchal

Uma criança, de oito anos, morreu, este domingo ao final da tarde, na sala de triagem do Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, ilha da Madeira. Segundo a notícia avançada pelo Diário de Notícias da Madeira, que cita o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, o Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM), já abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias da morte da criança.

Segundo o jornal, a menina já teria sido assistida no sábado, no serviço de urgência pediátrica, com febre alta e desmaios. Depois de vista por um médico, foi medicada e foi-lhe dada alta.

No domingo, sem apresentar melhorias, a criança dirigiu-se à unidade de saúde mais próxima da residência da família, o Centro de Saúde de Machico, que acabou por transferi-la para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde acabou por morrer.

Recorde-se que, no passado mês de dezembro, ocorreu um caso semelhante em Almada, depois de uma criança, de 12 anos, morrer após ter tido alta nas urgências da clínica privada CUF daquela cidade.