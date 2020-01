João Didelet sofre lesão grave durante espetáculo

João Didelet vai ficar afastado do palco durante algumas semanas, depois de se ter lesionado gravemente durante o espetáculo “Ding Dong”, na última quinta-feira. O ator, de 55 anos, terá de ser submetido a “uma intervenção cirúrgica”.

Segundo um comunicado, na sequência do incidente, os espetáculos dos dias 15 e 16 de janeiro, no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, foram cancelados. As restantes datas estão asseguradas e o ator António Manchado irá substituir João Didelet.