Harry e William reagem a rumores de que estão zangados

O afastamento de Harry e Meghan Markle está a ser notícia em todo o mundo. De acordo com o Sunday Times, os dois irmãos poderiam estar até, por causa desta decisão, de costas voltadas. Segundo a publicação, William estaria “triste” com esta mudança e até um pouco zangado.

Um porta-voz dos príncipes terá emitido uma declaração conjunta, que está a ser partilhada no Twitter e replicada pela imprensa internacional. Os filhos de Diana desmentem, na nota, as “histórias falsas” de que estarão zangados, afirmando que essas notícias chegam mesmo a ser ofensivas. “Para irmãos que se preocupam tanto com assuntos como a saúde mental e com o uso de linguagem incendiária chega mesmo a ser prejudicial”.