Idosa de 77 anos salva por agentes da PSP em Lisboa

A PSP de Lisboa salvou uma idosa de 77 anos de um incêndio, este sábado, em Lisboa. Um incêndio deflagrou numa habitação de um prédio na Quinta do Loureiro, pelas 06h40, segundo um comunicado enviado pelas forças de segurança.

A origem do fogo ocorreu no quinto andar, "supostamente num termoventilador", o que levou à necessidade do edifício ser totalmente evacuado. No quarto andar, estava a idosa a "pedir socorro".

Ao ouvir os gritos da mulher, "quatro polícias da PSP, apesar do fumo intenso, mas sem hesitar, entraram na habitação e retiraram a idosa, transportando-a para o exterior".

A idosa teve de receber assistência médica e foi transportada para o Hospital de São José, onde ainda se encontra internada. Também os agentes tiveram de ser assistidos devido "à inalação de fumos", pode ler-se na nota. Oito moradores também receberam assistência dos operacionais presentes no local.