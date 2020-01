Criança de três anos morreu depois de ter sido deixada sozinha em casa durante uma semana

Maria Plenkina assumiu ter sido culpada pela morte da sua filha de três anos, depois de a ter deixado sozinha durante uma semana, na residência de ambas, para se divertir e ir a várias festas com uma amiga, depois da sua relação com o seu ex-namorado ter terminado, avançou o jornal Mirror.

O caso ocorreu na cidade de Kirov, na Rússia, em fevereiro do ano passado. Segundo o relatório policial, a menina tinha “tanta fome que chegou a tentar comer detergente em pó”. Quando a mãe de Maria e avó da menina foi ao apartamento, no dia do terceiro aniversário da criança, encontrou a criança morta, nua, no apartamento cheio de lixo.

No chão estavam latas de salsichas vazias, caixas de frango e iogurtes, a única comida deixada pela mãe da criança. A água do apartamento tinha sido cortada pela própria mãe da menina, logo, durante sete dias, a criança não conseguiu beber água.

Maria, de 21 anos, assumiu ser culpada de morta da criança, mas diz que não foi sua intenção que a menina morresse. A mãe da criança poderá vir a ser condenada entre oito a vinte anos de prisão pelo crime.