Prédio em Lisboa evacuado por risco de derrocada

O edifício número 89 da rua Tomás Ribeiro, em Picoas, foi evacuado esta segunda-feira, pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa, por risco de derrocada, avançou a TVI24.

O alerta foi registado às 12h48, por um trabalhador da construção civil, que trabalhava numa obra adjacente ao edifico e que detetou fissuras nas paredes do prédio. Segundo a mesma estação televisiva, 32 pessoas foram retiradas do edifício, entre as quais 11 estudantes.

Dentro do edifício encontravam-se vários moradores, que foram retiradas com a ajuda de membros da Proteção Civil. Segundo a mesma fonte, não houve registo de feridos.