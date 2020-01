Dois homens estrangeiros envolvem-se numa luta em bar no Cais do Sodré

Dois homens, um chileno e um norte-americano, envolveram-se numa luta com um grupo, no bar Copenhaga, no Cais do Sodré, este domingo, tendo um deles ficado gravemente ferido.

Segundo uma fonte oficial da PSP, citada pelo jornal Correio da Manhã, os homens tiveram de receber assistência médica no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, tendo-se deslocado à unidade de saúde depois de terem apresentado queixa contra o outro grupo na esquadra da PSP do Campo Grande.