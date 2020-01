Multimilionário procura "companheira de vida" para levar em viagem à Lua

As mulheres têm até dia 17 de janeiro para se inscreverem e tentarem ser a escolhida.

O multimilionário japonês Yusaku Maezawa fez um anúncio, através do seu site oficial, onde diz estar à procura de uma mulher para o acompanhar numa viagem turística espacial até à Lua e para ser a sua "companheira de vida".

O foguetão Starship, da empresa Space X, detida por Elon Musk, está a organizar a viagem para Yusaku Maezawa, que irá ser o primeiro turista a dar uma volta à Lua, em 2023, acompanhado por oito artistas. O magnata da moda tem como intuito criar um tipo de arte inovador depois do regresso, juntamente com a sua equipa.

Agora, o artista de 44 anos decidiu que pretende levar consigo mais um passageiro. “À medida que os sentimentos de solidão começam a surgir lentamente em mim, há uma coisa em que eu penso: continuar a amar uma mulher”, referiu no seu site.

As mulheres têm até dia 17 de janeiro para se inscreverem e tentarem ser a escolhida. Maezawa enumera várias condições necessárias para que as mulheres se possam inscrever: têm de ter pelo menos 20 anos, estarem solteiras, terem uma personalidade brilhante, serem positivas, terem interesse em viajar pelo espaço e desejarem a paz mundial.

Além disso, na sua inscrição devem mencionar a sua altura, profissão e qualidades que as possam destacar das demais candidatas. Devem ainda dar uma opinião sobre o que pensam de Maezawa. O multimilionário irá revelar a escolhida no final do mês de março.