FC Porto-Varzim e Benfica-Rio Ave disputam ‘quartos’ da Taça de Portugal

Benfica e FC Porto recebem, esta terça-feira, Rio Ave e o secundário Varzim nos quartos de final da Taça de Portugal, respetivamente.

Os dragões são os primeiros a entrar em campo, a partir das 18 horas; enquanto a equipa de Bruno Lage vai entrar em ação pelas 21h15.

De notar que de acordo com o emparelhamento que o sorteio ditou, águias e dragões apenas se podem encontrar na final da prova rainha do futebol português, tradicionalmente disputada no Jamor.

Os jogos entre Paços de Ferreira-Famalicão e Académico de Viseu e Canelas 2010 completam o quadro dos ‘quartos’.