Uma colisão rodoviária entre um carro e uma mota, esta segunda-feira, em Lousada, no distrito do Porto, provocou um morto. O carro acabou por se incendiar, na sequência do embate.

O alerta foi registado pelas 17h54, avançou o Correio da Manhã. No local estão os Bombeiros de Lousada, o INEM e a GNR, num total de 17 operacionais, apoiados por sete veículos.