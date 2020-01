Mourinho aborda lesão de Kane e dispara alarmes em Inglaterra

Um jornalista confrontou José Mourinho sobre a lesão de Harry Kane e a resposta fez disparar os alarmes em Inglaterra, uma vez que levantou dúvidas sobre a presença do avançado no Europeu 2020.

"Estamos a tratar dele o melhor que podemos, mas se me perguntam pelo Harry em cada conferência de imprensa, então a minha resposta vai ser sempre a mesma: Contamos que ele fique de fora até meados de abril, final de abril, maio ou até ao início da próxima temporada. Não sei", disse o técnico português, que já revelou estar "farto" das questões em torno do avançado.

O internacional inglês foi recentemente sujeito a uma cirurgia à perna esquerda e está garantidamente afastado dos relvados até abril.

Recorde-se que Kane lesionou-se diante do Southampton, no passado dia 1 de janeiro, jogo que os spurs acabariam por perder. Desde esse encontro, aliás, que a equipa de Mou não vence - empatando entretanto com o secundário Middlesbrough, em jogo a contar para a Taça de Inglaterra, e perdeu, já este fim de semana, com o líder Liverpool (1-0).

No total o Tottenham não vence há quatro jogos para todas as provas.