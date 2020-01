Sporting vai recorrer para ter Coates no dérbi com o Benfica

Central leonino viu o quinto cartão amarelo no Bonfim

O Sporting aguarda que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anuncie o mapa de castigos para avançar com o pedido de despenalização a Coates, de modo a que o central possa estar presente no dérbi com o Benfica agendado para sexta-feira.

Recorde-se que o jogador dos leões viu o quinto cartão amarelo no Bonfim, na vitória dos leões (1-3) ante o V.Setúbal. No recurso, o emblema de Alvalade vai alegar que o central não cometeu qualquer infração que levasse o árbitro Tiago Martins a mostrar-lhe cartão amarelo.

Depois do encontro, o jogador usou as redes sociais para comentar o episódio: "Continuo a achar que não é falta. É uma pena perder o dérbi por este tipo de coisas... Parabéns a todos pelos três pontos".

Recorde-se que o dérbi referente à 17.ª jornada do campeonato acontece numa altura em que águias e leões estão separados por 16 pontos, com o Benfica a liderar isolado a prova (45 pontos). Já a equipa de Silas segue no quarto posto (29 pontos).