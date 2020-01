Barcelona anuncia despedimento de Valverde do comando técnico da equipa

O Barcelona anunciou, esta segunda-feira, a demissão de Ernesto Valverde e anunciou que Quique Setién, conhecido pelo seu trabalho com o Las Palmas e o Bétis, irá ser o seu sucessor na liderança do clube catalão, com contrato válido até junho de 2022.

Desde 2003 que o Barcelona não despedia um treinador. Recorde-se que, no último jogo com Valverde como treinador, o Barcelona perdeu contra o Atlético de Madrid, na meia-final da Supertaça, por 3-2, o que gerou uma alta contestação por parte dos adeptos.

Valverde abandona assim o Barcelona ao fim de duas épocas e meia, nas quais conquistou dois campeonatos, uma Taça do Rei e uma Supertaça. "Obrigada por tudo, Ernesto. Muita sorte no futuro", escreveu o clube, na sua conta oficial de Twitter.