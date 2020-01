Irmão de menina que morreu no Hospital do Funchal medicado para a gripe B

Recorde-se que o Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) já abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias da morte da criança, no último domingo.

O irmão da menina de oito anos que morreu, no último domingo ao final da tarde, na sala de triagem do Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, está a ser medicado para a gripe B, avança o Jornal da Madeira.

Segundo o mesmo jornal, os profissionais de saúde decidiram medicar a criança para garantir a sua segurança, uma vez que acreditam que a morte da menina pode estar associada a uma virose gripal.

Recorde-se que o Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) já abriu um inquérito para averiguar as circunstâncias da morte da criança, no último domingo. A menina já teria sido assistida no sábado no serviço de urgência pediátrica do Hospital Dr. Nélio Mendonça, com febre alta e desmaios. Depois de vista por um médico, foi medicada e foi-lhe dada alta. No domingo, sem melhorias, dirigiu-se à unidade de saúde mais próxima da residência da família, o Centro de Saúde de Machico, que acabou por transferi-la para a mesma unidade hospitalar onde tinha estado e onde acabou por morrer.