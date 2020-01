Luana Piovani foi assaltada em Lisboa

A atriz brasileira Luana Piovani, que atualmente vive em Lisboa, utilizou as redes sociais para partilhar com os seus seguidores que foi assaltada, este fim de semana, no Mercado da Ribeira, no Cais do Sodré, em Lisboa.

A também apresentadora contou que lhe levaram a mochila, depois de a deixar pendurada na cadeira.

“Dei mole, muito mirim, muito amadora. Acostumada a Portugal, um ano aqui, ainda não tinha vindo no mercado da Ribeira desde que me mudei, deu ruim, me roubaram”, contou.

“Já cancelei o cartão, perdi meu vestidinho maravilhoso de couro que eu ia sair hoje à noite, mas nós vamos às compras. Foram os anéis, os dedos estão todos aqui”, disse ainda.

Acompanhada dos amigos, a atriz não escondeu a sua indignação.

“Só espero que essa pessoa que fez essa ação desprezível apodreça no inferno, aprenda, sei lá o quê. Dei mole, né gente?”, rematou.