Colisão no IP2 mata mulher e deixa criança de 10 anos em estado grave

Uma colisão entre um veículo de passageiros e um pesado de mercadorias, no IP2, em Évora, provocou a morte de uma mulher, de 39 anos, na manhã desta segunda-feira.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, citada pelo site Notícias ao Minuto, do acidente resultou ainda um ferido grave, um rapaz de 10 anos que será filho da vítima mortal, que foi transportado para o Hospital de Évora.

De acordo com a mesma fonte, o condutor do veículo pesado de mercadorias saiu ileso do acidente, que ocorreu junto ao cruzamento de São Manços, em Évora.

O alerta foi dado pelas 08h03.