Eládio Clímaco indignado com refeição servida no Hospital de Santa Maria

Eládio Clímaco recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, para demonstrar o seu descontentamento com uma refeição servida no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O apresentador da RTP partilhou várias imagens do jantar de um amigo que foi visitar àquela unidade hospitalar e denunciou o que considera ser uma “má gestão”.

“Jantar da enfermaria do Hospital de Santa Maria em Lisboa servido a um amigo meu agora. Que má gestão MY GOD”, começou por escrever, na legenda da publicação partilhada no Facebook.

Eládio Clímaco fez questão de elogiar os profissionais do hospital, mas deixou claro que a refeição em questão não é boa “para ninguém”.

“Médicos e enfermeiros cinco estrelas assim como todo o pessoal auxiliar. Mas isto???? Não é bom para ninguém. Nem para pessoas nem para orçamento”.