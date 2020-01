Tenista abandona jogo de qualificação para Open Austrália devido ao elevado nível de fumo no ar | Vídeo

A tenista eslovena Dalila Jakupovic abandonou, esta terça-feira, o encontro da primeira ronda de qualificação do Open da Austrália, que tem lugar em Melbourne. Apesar de ter vencido a suíça Stefanie Voegele no primeiro set por 6-4, a tenista que ocupa o 180.º lugar no ranking WTA, teve um ataque de tosse, provocado pelos níveis elevados de fumo.

A eslovena, de 28 anos, garantiu que nunca tinha jogado “nestas condições”. “Não conseguia respirar, não conseguia andar, nada. Fiquei muito assustada com toda a situação”.

Mas a jogadora eslovena não foi a única que apresentou problemas no arranque da fase de qualificação do Open Australia. Também Eugenia Bouchard e Xiaodi You apresentaram problemas no final do encontro entre as duas, que durou três horas.