Modelo morre após cair de penhasco enquanto tirava fotografia na Austrália

Britânica e amigos tinham subido até ao local para ver o nascer do sol, depois de uma festa.

Uma modelo britânica, de 21 anos, morreu, este domingo, enquanto estava de férias na Austrália, depois de cair de um penhasco, onde estava com amigos para assistir ao nascer do sol e tirar fotografias.

Segundo o jornal The Sun, Madalyn Davis e os amigos estiveram numa festa no sábado à noite antes de decidirem subir até um penhasco, na reserva de Diamond Bay, em Sidney, para assistir ao nascer do sol. A jovem acabou por cair de uma altura de 30 metros, enquanto tirava uma fotografia.

"Parece que a Maddy estava sentada na beira do penhasco para tirar uma foto quando caiu. É uma tragédia", disse Lydia Woodward, uma amiga de família. "Esteve numa festa e todos foram a esse penhasco para tirar fotos”, acrescentou.

O alerta para as autoridades foi dado pelas 06h30. O corpo de Madalyn foi encontrado na água quatro horas depois.

A jovem britânica tinha chegado à Austrália no final de 2019, depois de viajar pela Tailândia.