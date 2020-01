Um despiste de um pesado, esta terça-feira, na A25, na zona da Ratoeira, no sentido Viseu/Guarda, provocou um ferido grave, deixando o trânsito condicionado.

O alerta foi registado pelas 14h. No local, estão seis operacionais apoiados por três viaturas, de acordo com informações do site da Proteção Civil.