Esta é das fotografias mais ridículas de Jessica Athayde. E é a própria que o diz

Jessica Athayde desafiou os seus seguidores a partilharem algumas das fotografias mais ridículas que tivessem publicado nas redes sociais

A atriz não quis ‘dar parte fraca’ e fez o mesmo, ao publicar uma imagem sua antes de um concerto em Nova Iorque.

"Andava aqui a ver as fotos todas que já partilhei e algumas devia estar louca quando as partilhei", começou por contar Jessica Athayde, ao partilhar uma imagem que elegeu como uma das mais ridículas.

"Aqui saí de casa para ir sozinha ao concerto do Kanye West, em Nova Iorque, e achei que estava um máximo com este look", escreveu.

“Qual foto mais ridícula que partilharam? Partilhem em story e taggem pleasseee para ver os vossos ‘piores’ momentos hahahaha”, desafiou a atriz.