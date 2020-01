Produção de carros bate recorde em Portugal em 2019

A produção automóvel em Portugal voltou a bater um novo recorde em 2019, com cerca de 346 mil unidades produzidas. Segundo os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), no total foram 345 688 os veículos construídos no nosso país – o melhor resultado da história da indústria automóvel portuguesa. Estes números indicam um aumento de 17,4% face ao ano anterior.

Só em dezembro do ano passado foram produzidos 24 066 automóveis em Portugal, o que representa um aumento de 12,9% em comparação com o mesmo mês de 2018.

Outro facto que importa salientar, é que em 2019 foram vendidos em Portugal 267 828 veículos automóveis, alguns dos quais produzidos localmente, pelo que a produção atingida neste ano superou as vendas em 77 860 unidades.

A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel já que 97,3 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo. De acordo com a ACAP, a Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional (com 92,7 por cento), com Alemanha (23,3%), França (15,5%), Itália (13,3%), Espanha (11,1%) e Reino Unido (8,7%) no topo do ranking.