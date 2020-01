Explosão em petroquímica em Tarragona deixa quatro pessoas feridas

A Proteção Civil aconselhou os moradores de várias regiões, como Salou, Reus e Vilaseca a fechar as portas e as janelas das suas habitações e ficarem em casa.

Uma forte explosão, esta terça-feira na empresa Indústrias Químicas de Óxido de Etileno, na zona sul de Tarragona, na Catalunha, numa zona onde se encontram várias indústrias petroquímicas, provocou um incêndio e, pelo menos, quatro feridos, segundo a publicação espanhola El País. Um deles encontra-se em estado grave.

As pessoas presentes no local têm partilhado nas redes sociais várias fotografias e vídeos, onde se podem ver nuvens de fumo e chamas, visível a quilómetros de distância.

Apesar de ainda não ter confirmado a origem do incidente, a Proteção Civil aconselhou os moradores de várias regiões, como Salou, Reus e Vilaseca a fechar as portas e as janelas das suas habitações e ficarem em casa, no entanto confirmam que não existe nenhuma núvem tóxica.

No local estão vários bombeiros a combater as chamas e a área encontra-se isolada. Várias estradas estiveram cortadas, tendo sido reabertas às 20h00, hora local.

🔴 🔴 🔴 ATENCIÓN #ProteccióCivil PIDE CONFINARSE (encerrarse en un edificio y cerrar puertas y ventanas) en:

TARRAGONA

SALOU

VILASECA

REUS

CONSTANTÍ

EL MORELL

LA CANONJA

RT por favor — Protecció civil (@emergenciescat) January 14, 2020