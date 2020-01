Após lesão arrepiante, André Gomes está de regresso ao Everton

André Gomes regressou esta terça-feira aos trabalhos no Everton, depois de ter sofrido uma lesão que o afastou dos relvados no início de novembro.

Recorde-se que o internacional português foi operado ao tornozelo direito na sequência da arrepiante lesão sofrida na partida entre o Everton e o Tottenham.

À data, o médio de 26 anos recebeu a bola junto a linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado pelo sul-coreano Son, acabando por torcer o tornozelo no momento em que apoiou a perna no chão. O jogo, disputado em Liverpool, referente à 11.ª jornada do campeonato inglês, terminou empatado a uma bola.

Já esta terça-feira o emblema inglês orientado por Carlo Ancelotti fez questão de partilhar um vídeo a anunciar o regresso do médio luso.

Os toffees seguem atualmente em 11.º lugar na tabela classificativa, com 28 pontos, a 33 do líder isolado Livepool (61).