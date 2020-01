Explosão em petroquímica em Tarragona provoca uma vítima mortal

A explosão na empresa Indústrias Químicas de Óxido de Etileno, na zona sul de Tarragona, na Catalunha, provocou, pelo menos, um morto e quatro feridos, um em estado muito grave, avançou a publicação espanhola El País. A explosão terá causado a destruição de uma casa na zona, onde se encontrava a vítima mortal.

Os bombeiros estão a a combater o fogo com 20 corporações e a verificar se existem pessoas encurraladas na unidade industrial.

Apesar de ainda não ter confirmado a origem do incidente, a Proteção Civil aconselhou os moradores de várias regiões, como Salou, Reus e Vilaseca a fechar as portas e as janelas das suas habitações e ficarem em casa, no entanto, confirmam que não existe nenhuma nuvem tóxica.