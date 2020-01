Um homem foi encontrado morto, esta terça-feira, na zona histórica da cidade da Covilhã. Segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Castelo Branco da PSP, as autoridades suspeitam de que um crime esteja na origem da morte do homem não identificado.

Há uma ocorrência com um indivíduo já cadáver e como poderá haver suspeitas de crime foi chamada a PJ para efetuar as diligências necessárias", referir o oficial da PSP.