DGS deixa recomendações a portugueses que estão a pensar viajar para a China depois de aparecimento de vírus

Depois da Organização Mundial de Saúde (OMS) ter informado que o aparecimento de um vírus misterioso na China levou à tomada medidas de prevenção e controlo em todos os hospitais do mundo e que se está a preparar “para a hipótese de contágios em massa”, a Direção-Geral da Saúde (DGS) decidiu lançar algumas recomendações e cuidados a ter aos portugueses que irão viajar para a China, sobretudo para a cidade de Wuhan, onde o vírus surgiu.

“Evite o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas”, “lave frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes” e “evite o contacto com animais” recomenda a DGS, através de um comunicado.

Além destes cuidados, a DGS aconselha ainda a população a adotar "medidas de etiqueta respiratória", como "tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir ou lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir".

A instituição alerta ainda os viajantes para caso, durante ou após a viagem, surja algum tipo de sintoma sugestivo de doença respiratória que marquem uma consulta e expliquem ao médico os sintomas e que estiveram na China.

Na nota, a DGS informa ainda que "está a acompanhar a situação" acrescentando que "o surto continua em investigação" e que os "dados preliminares não revelam evidência de transmissão pessoa-a-pessoa".

Recorde-se que este vírus misterioso apareceu na segunda semana de dezembro e já provocou uma vítima mortal, deixou cinquenta pessoas infetadas, entre as quais sete se encontram em estado grave.