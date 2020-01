Precipitação forte entupiu sarjetas e impediu acesso às urgências do Hospital de Gaia

O acesso das viaturas de emergência às urgências do Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, foi impedido, ao início da manhã desta quarta-feira, devido à forte precipitação registada, que acabou por entupir sarjetas.

"Houve uma forte precipitação e o escoamento de águas não foi suficiente. Neste caso, a nossa viatura teve de intervir no acesso às urgências do hospital", disse fonte dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, citada pela agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, a situação foi provocada ela "forte precipitação registada entre as 05h30 e as 06h15", mas acabou por ser resolvida por volta das 07h00.