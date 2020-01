Governo anuncia recrutamento de 10 mil efetivos para forças de segurança até 2023

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou, esta quarta-feira, no Parlamento, o recrutamento de cerca de 10 mil elementos para as forças e serviços de segurança até 2023 no âmbito da plano plurianual da admissão.

"É um Orçamento do Estado que prevê, pela primeira vez, a existência de um plano plurianual da admissão para as forças e serviços de segurança", disse o governante, no âmbito da discussão na especialidade, na Assembleia da República, do Orçamento do Estado para 2020.

Eduardo Cabrita adiantou que o plano vai permitir "até 2023 recrutar aproximadamente 10 mil novos elementos para as forças e serviços de segurança".