Merche Romero revela qual a razão para ter sido afastada da televisão

Merche Romero revelou, durante o programa de Fátima Lopes, na TVI, os motivos pela qual foi afastada da televisão.

A ex-apresentadora falou de vários assuntos da sua vida profissional e pessoal e acabou por contar que se continua a sentir “injustiçada” e revelou pormenores do seu afastamento do pequeno ecrã.

"Realmente vivi e entreguei-me à televisão durante muitos anos, mudei de cidade, fiquei sozinha no Porto. Se calhar numa certa altura da minha vida, no meu auge, não estava bem acompanhada", confessou, considerado ainda que devia ter sido melhor orientada nessa fase da sua vida.

"Continuo a sentir-me injustiçada, na televisão, por exemplo. Injustiçada por ter sido afastada da maneira como fui. Por não ter dito ao público porque é que fui afastada", começou por contar.

Merche acabou então por revelar que rejeitou fazer um programa, que na altura era apresentado pela própria Fátima Lopes.

"Eu disse que não a um programa uma vez. E esse programa chamava-se Fátima. Eu substituí-te durante a tua gravidez, correu muito bem, mas tinha grandes dificuldades em fazê-lo porque é muito difícil. Para mim és um exemplo a seguir. Aprendi muito a ver-te. Quando voltaste, depois de ter o Filipe, mudaste de canal e fazem-me o convite para continuar o teu programa. Sofria muito com todas as histórias que passavam no programa, eu vivia as histórias, não conseguia separar a apresentadora do lado humano. Levava aquilo tão a sério que vivia os problemas dos outros e cheguei quase a estar numa depressão. Houve algumas promessas que não se realizaram”, explicou.

A empresária falou ainda da relação que teve com Cristiano Ronaldo. “Depois houve a relação com o Cristiano Ronaldo, que durou um ano e pouco mais, fez parte da minha vida, não tenho qualquer problema em assumir isso, mas já chega de o explorarem na minha vida. Eu não uso o nome dele para nada, nunca usei", defendeu.