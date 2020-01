OE 2020. Bruxelas diz que Portugal pode estar em risco de incumprimento

O alerta já tinha sido dado quando Bruxelas recebeu o primeiro plano orçamental, ainda só com as projeções macroeconómicas. Bélgica, Espanha, França e Itália estavam na mesma situação.

A Comissão Europeia considera que orçamento português para 2020 corre risco de incumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

Bruxelas considera que há um risco de desvio significativo dos ajustamentos necessários para alcançar os objetivos de consolidação orçamental traçados para 2020, embora considere que o plano apresentado pelo Governo é plausível.



Os técnicos da Comissão entendem também que Portugal teve progressos limitados no que toca às reformas estruturais e reconhecem o esforço feito em relação à redução da dívida, mas convidam o Governo português a tomar as medidas necessárias para o cumprimento das regras.

O alerta já tinha sido dado quando Bruxelas recebeu o primeiro plano orçamental, ainda só com as projeções macroeconómicas, a par de outros países com Bélgica, Espanha, França ou Itália.

A Comissão Europeia voltará a fazer uma análise aos progressos feitos pela economia portuguesa em maio.