Presidente iraniano ameaça militares europeus no Médio Oriente

O presidente do Irão ameaçou, esta quarta-feira, os soldados europeus no Médio Oriente. Hassan Rohani disse que os militares europeus “podem estar em perigo” devido às posições tomadas pela Alemanha, França e Reino Unido acerca do programa nuclear do Irão.

“Hoje, os soldados norte-americanos estão em perigo, amanhã os soldados europeus podem vir a ficar em perigo", ameaçou, sem especificar.

Recorde-se que a tensão entre o Irão e os Estados Unidos agravou-se depois da morte do general iranino Qassem Soleimani, num ataque ordenado por Trump. Em retaliação, o Irão disparou dezenas de mísseis contra bases militares iraquianas onde se encontram forças norte-americanas. No entanto, acabaram também por abater um avião comercial ucraniano, em Teerão, e provocar a morte de 176 pessoas.

A ameaça de Rohani surge, depois da França, Reino Unido e Alemanha confirmarem, esta terça-feira, que acionaram “o mecanismo de disputa” do acordo nuclear do Irão, assinado em 2015, sobre a produção de energia nuclear. A medida foi tomada após o Irão anunciar que não ia respeitar os termos do acordo.

O presidente iraniano criticou ainda a Europa, dizendo que o Irão "continua a aguardar" que a Europa venha a garantir os meios necessários para o Irão poder vender petróleo, ultrapassando as sanções impostas pelos Estados Unidos.