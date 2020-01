Força Aérea efetua dois resgates em alto mar

O vídeo do resgate, efetuado esta segunda-feira, foi partilhado na página do Facebook.

A Força Aérea Portuguesa respondeu, esta segunda-feira, a dois pedidos de resgate quase simultaneamente. Um dos alertas foi lançado pelo navio “Independent Spirit”, que navegava a 351 quilómetros da Base das Lajes e o outro foi lançado pelo navio “Carmen”, meia hora depois, e a 445 quilómetros do Montijo.

No resgate, gravado e partilhado na página da Força Aérea Portuguesa, estiveram envolvidos quatro meios. Para além de dois helicópteros, “nestas missões, foram também empenhadas duas aeronaves C-295M, da Esquadra 502 – 'Elefantes', uma destacada na BA4, que prestou apoio à missão de resgate ao navio “Independent”, e a outra, que se encontrava em alerta no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo, que auxiliou a missão ao navio “Carmen”, lê-se, no comunicado.

Os tripulantes foram levados para Lisboa, para serem assistidos no local.