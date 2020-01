Jovem de 17 anos violada por conhecido de 55 anos em Santo Tirso

Uma jovem de 17 anos foi alegadamente violada, na madrugada de terça-feira em Santo Tirso por um homem, de 55 anos.

O alerta foi dado por um médico das urgências no hospital, onde a jovem se dirigiu após a alegada violação, segundo a TVI24.

Segundo a PSP do Porto, citada pela agência Lusa, a "rapariga de 17 anos saiu de um café na Rua dos Cooperantes, em Santo Tirso, por volta das 01h50 do dia 14 de janeiro para se dirigir a pé para sua casa".

No caminho, a jovem terá sido chamada por um homem, que estava do lado de dentro do portão de uma residência, e terá ido ao seu encontro.

O suspeito da violação, que será conhecido da menor, terá conseguido levar a jovem para dentro de casa, onde terá cometido "as agressões de cariz sexual", adiantou ainda a PSP.

A adolescente depois "conseguiu fugir" e foi ao hospital, onde terá sido comprovada a existência de fortes indícios de violação, pelo que então foram alertadas as autoridades.

O caso está agora ser investigado pela Polícia Judiciária.