Jogadores do Manchester City envolvidos em polémica festa 'bunga bunga'

O jornal inglês The Sun dá conta de uma festa ao estilo ‘ bunga bunga’ (nome atribuído pelo antigo primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi) que envolveu os jogadores do Manchester City depois da goleada frente ao Aston Villa por 6-1.

De acordo com a mesma fonte na festa estiveram presentes 22 modelos italianas que viajaram de propósito de Milão para se encontrarem com os jogadores do emblema inglês.

As modelos terão ficado alojadas no Mere Golf Resort and Spa de Knutsford, hotel que fica muito perto de muitas das casas dos jogadores, e que depois foram conduzidas a um local secreto onde se encontraram com os atletas do Manchester City.

O jornal adianta que os jogadores tiveram autorização por parte do técnico Pep Guardiola, ainda que não é conhecido se o treinador espanhol estaria a par do tipo de festa a que os jogadores se referiam.

Fonte próxima da organização da festa contou ao The Sun que se tratou de uma festa de Natal atrasada. "Um tipo com ligação a alguns jogadores organizou tudo durante os últimos meses. As mulheres eram bonitas e divertiram-se muito. Acredito que os jogadores também se tenham divertido."