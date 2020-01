Aldeia no Reino Unido já sabe por que razão todos os anos era presenteada com envelopes misteriosos

Foram descobertos pelo menos 12 envelopes com uma quantia total de 27 mil euros.

Desde 2014 que foram deixados em Blackhall Colliery, no Reino Unido, alguns envelopes com cerca de 2300 euros no interior. Sem saber de onde vinha o dinheiro ou por que razão era deixado nos arredores da aldeia, pelo menos doze pessoas encontraram estas quantias.

A polícia britânica revelou, no entanto, esta terça-feira, que os cerca de 27 mil euros foram deixados por um casal nas ruas, para ajudar os mais carenciados. Sem contar o episódio em questão, o casal afirmou que sentiu uma “ligação emocional” depois de um habitante os ter ajudado.

Assim, desde 2014 que o casal, que pediu para não ser identificadp, visita a aldeia e deixa uma ‘prenda’ nos locais onde o dinheiro possa ser encontrado por pensionistas ou por pessoas que estão a passar por dificuldades.

As autoridades afirmaram ainda que o casal costumava permanecer no local para confirmar que o dinheiro era encontrado e que apenas conseguia ter gesto porque receberam, recentemente, uma grande quantia de dinheiro.