Caiu parte de varanda do prédio em Picoas evacuado na segunda-feira

Caiu, esta terça-feira, parte de uma das varandas do prédio que foi evacuado, no início da semana, por risco de derrocada. A queda não causou vítimas, segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros disse à agência Lusa.

O alerta foi dado pelas 11h54 “por pessoas da zona que se aperceberam da queda de pedras” da varanda. A mesma fonte adiantou que “para já, o que caiu foi só reboco, não havendo vítimas a registar”. “No entanto, temos meios no local para avaliar o risco”, acrescentou.

Recorde-se que o número 89 da rua Tomás Ribeiro, em Picoas, foi evacuado, na segunda-feira, depois de um trabalhador da construção civil, que trabalhava numa obra adjacente ao prédio, ter detetado fissuras nas paredes. Foram retiradas 32 pessoas, entre as quais se encontravam 11 estudantes.