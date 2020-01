Vídeo mostra porco a ser atirado de um helicóptero para dentro de uma piscina

Um vídeo bizarro - onde se pode ver o que será um porco a ser atirado de um helicóptero para dentro de uma piscina no Uruguai – está a circular nas redes sociais, desde terça-feira, e parece ter tanto de macabro como de misterioso.

Inicialmente, pensou-se que se trataria de uma partida bizarra ou de uma estranha campanha publicitária e que o dono da casa onde está localizada a piscina, o empresário argentino Federico Alvarez Castillo, estivesse envolvido.

Mas, Castillo nega qualquer envolvimento com o episódio. “Em relação ao vídeo que está a circular nas redes sociais, quero repudiar este ato de vandalismo do qual eu e a minha família fomos vítimas”, escreveu no Instagram.

“Quando o incidente ocorreu, estávamos dentro de casa e ouvimos um estrondo no jardim. Quando fomos ver do que se tratava, vimos o ato chocante do que será uma piada de muito mau gosto, que nos provocou revolta”, acrescentou o empresário, de 59 anos.

A imprensa local adiantou que o animal - que parecia ser um porco, mas que segundo a mulher do empresário argentino era uma ovelha – já estaria morto quando foi atirado.