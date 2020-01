Seis pessoas morrem na China depois de autocarro ter sido "engolido" por buraco | VÍDEO

Um autocarro na China caiu dentro de um buraco de grandes dimensões, esta segunda-feira, na estrada em frente a um hospital na cidade de Xining, na província de Qinghai.

Depois da queda, ocorreu uma explosão que provocou a morte de seis pessoas e deixou 16 feridos, que se encontram hospitalizados mas estáveis, de acordo com o South China Morning Post.

As autoridades estiveram durante horas a tentar libertar vários dos passageiros que estavam presos dentro do veiculo. Apesar de não se saber ao certo quantas pessoas estavam dentro do autocarro, as autoridades indicam que foi reportado o desaparecimento de vários passageiros que estavam alegadamente dentro do veículo.

As autoridades estão a investigar o aparecimento do buraco, no entanto ainda não chegaram a nenhuma conclusão.

Vários vídeos foram partilhados nas redes sociais, onde se pode ver o pânico dos passageiros a tentar sair do veículo e este a ser retirado por uma grua.