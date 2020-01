Sindicatos vão manter negociações

Os trabalhadores da Carris decidiram que há condições para continuarem as negociações com a administração para a revisão do Acordo de Empresa, pelo que não vão avançar para já com formas de luta. A garantia foi dada por fonte sindical.

“Não há ainda propostas de luta pois os trabalhadores acreditam que as condições para as negociações ainda persistem”, afirmou.

Em cima da mesa estão os aumentos salariais que, segundo a mesma fonte, têm vindo a sofrer uma perda acumulada com a inflação desde 2009. E de acordo com as suas contas, se os ordenados tivessem vindo a ser atualizados, os trabalhadores ganhariam mais de 100 euros.

Em relação ao aumento salarial, a empresa apresentou em fase inicial uma proposta de 20 euros de aumento para cada trabalhador e evoluiu posteriormente para 25 euros.

No entanto, o sindicalista avançou que aquilo que os trabalhadores estão a pedir é um aumento de 90 euros. Outra das propostas diz respeito à redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais e a consagração do direito ao transporte na Área Metropolitana de Lisboa (AML) para os trabalhadores.



