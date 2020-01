Estudo indica que crianças malcomportadas têm tendência a identificar-se com ideais de esquerda

As crianças malcomportadas têm mais tendência a ter ideais de esquerda. A conclusão é de um estudo publicado pela revista Psychological Science.

Depois de terem avaliado mais de 16 mil participantes – pais de crianças entre os cinco e sete anos de idade –, que autoavaliaram os seus filhos em diversas questões, como os seus comportamentos em casa e avaliaram o seu grau de ansiedade e de hiperatividade, os especialistas chegaram à conclusão que existe uma ligação direta entre pessoas que na sua infância se mostram mais rebeldes nos seus comportamentos e o seu descontentamento político quando crescem e chegam à vida adulta.

Segundo o estudo, existe uma forte probabilidade de uma criança mal comportada se vir a identificar com correntes políticas mais liberais. "As conclusões deste estudo indicam que as crianças que apresentaram níveis mais altos de problemas comportamentais - agressões, brigas, roubo a colegas - são mais propensos a serem economicamente e políticamente desconfiadas do sistema", explicou Gary J. Lewis, da Royal Holloway, da Universidade de Londres.