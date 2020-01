Cabeleireira detida depois de ter burlado mais de 30 mil euros a idosa em Quarteira

Uma cabeleireira foi detida, esta quinta-feira, pela Polícia Judiciária de Faro, por ter burlado mais de 30 mil euros a uma idosa de 91 anos, em Quarteira, no Algarve, entre os meses de setembro e dezembro do ano passado.

Segundo as autoridades, a suspeita de 49 anos tinha uma relação de confiança com a vítima e esta acabou por lhe dar acesso à sua conta bancária, com o intuito de obter ajuda. Além de lhe ter roubado dinheiro da conta bancária, a mulher apoderou-se também de vários objetos em ouro da idosa.

A queixa foi apresentada pela vítima, que começou a ter dificuldades financeiras e decidiu recorrer às autoridades. A cabeleireira, com o dinheiro roubado, comprou um automóvel, que entretanto já foi apreendido pela PJ.