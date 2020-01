Madonna encanta Coliseu ao cantar Saudade de Cesária Évora | VÍDEO

Madonna encantou o Coliseu ao cantar o clássico de Cesária Évora, Saudade, acompanhada do cantor português Dino D'Santiago, um dos convidados da cantora. A produtora Everything is New partilhou o momento que se passou no concerto da rainha da pop esta terça-feira.

Nas imagens, Madonna está sentada em cima de um piano, a cantar e a tocar guitarra. Os concertos de Madonna em Portugal começaram no domingo e irá atuar, no total, oito vezes para os fãs portugueses.

Vídeo gravado por Ricardo Gomes