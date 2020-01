Portugal já conhece adversário da main round no Europeu de andebol

Portugal ficou a conhecer esta quarta-feira os adversários do grupo II da Main Round do Europeu de andebol.

A equipa das Quinas irá defrontar Noruega, Eslovénia, Islândia, Suécia e Hungria. A segunda fase da prova realiza-se em Malmo (Suécia) entre a próxima sexta-feira (17 de janeiro) e dia 22 deste mês. O conjunto luso inicia esta etapa com os suecos (17 janeiro), seguindo-se o encontro com os islandeses (19), eslovenos (21) e húngaros (22).

Os dois primeiros apuram-se para as meias-finais da competição - sendo que Noruega, Hungria e Eslovénia partem com dois pontos de vantagem, devido aos triunfos sobre Portugal, Islândia e Suécia, respetivamente.

A formação treinada por Paulo Pereira conseguiu o apuramento após ter ficado no segundo lugar do Grupo D com quatro pontos.