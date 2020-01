A vida de Meghan Markle no Canadá: "Conduz o seu próprio Range Rover e só saí de casa ao meio-dia"

Enquanto Harry está no Reino Unido a negociar com a sua família o afastamento do casal da realeza, Meghan está no Canadá com o seu filho Archie.

Depois de terem anunciado que pretendem deixar de ser membros sénior da família real britânica, o príncipe Harry e Meghan Markle têm feito vidas diferentes. Enquanto Harry está no Reino Unido a negociar com a sua família o afastamento do casal da realeza, Meghan está no Canadá com o seu filho Archie.

Segundo uma fonte, citada pelo site E!News, a duquesa de Sussex está a viver na mansão onde passou a passagem de ano com Harry e com o filho. "Ela fica boa parte do tempo em casa e só sai por volta do meio-dia", afirma.

A mesma fonte adianta ainda que Meghan conduz o seu próprio carro, um Range Rover, no entanto é acompanhada por seguranças. "Ela deu uma volta de carro pela cidade e foi buscar alguém ao aeroporto, que parecia ser a sua mãe", adiantou.

A primeira aparição pública de Meghan depois do anúncio foi feita esta quarta-feira. A duquesa viajou num hidroavião para visitar o Charity Downtown Eastside Women's Centerem, um centro de acolhimento para mulheres em risco.

Nas redes sociais, o centro partilhou uma fotografia do momento. "Vejam com quem tomamos chá hoje! A duquesa de Sussex, Meghan Markle, visitou-nos hoje para debater questões que afetam as mulheres no mundo", lê-se na descrição da imagem, onde Meghan surge simples e com um ar sorridente.