Camião despista-se e galga separador na A33 junto à saída para o Montijo

Um camião despistou-se e transpôs o rail de proteção na A33, junto à saída para o Montijo, esta quarta-feira, avançou o Correio da Manhã.

O alerta foi registado pelas 18h29. A carga, composta por blocos de betão, foi projetada da viatura e encontra-se espalhada na via, tendo condicionado a circulação.



Não há registo de feridos. No local estiveram os Bombeiros do Montijo e a GNR.