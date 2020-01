Governo estima 18,1 mil milhões de receitas com turismo em 2019

O Governo prevê encerrar o ano de 2019 com receitas turísticas de 18,1 mil milhões de euros, um crescimento face aos 16,8 mil milhões de euros somados no ano anterior. O anúncio foi feito pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, no encontro da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), para a apresentação dos resultados do inquérito “Hotelaria: Balanço 2019 & Perspetivas 2020”.

A AHP anunciou ainda que vão ser inaugurados 51 hotéis em Portugal, durante 2020, o que significa um abrandamento no setor, tendo em consideração as previsões no início do ano transato. Estes números foram divulgados por Cristina Siza Vieira, presidente executiva da associação,.

Segundo a AHP, a região com mais novos hotéis será o norte, onde está prevista a abertura de 18 unidades em 2020. Para Lisboa, as previsões apontam para 14 novos hotéis, na zona centro seis e no Algarve apenas três.

Ainda assim, este número pode não vir a confirmar-se, uma vez que no ano passado estava prevista a abertura de 65 novas unidades hoteleiras, acabando por serem inauguradas, de facto, apenas 24.