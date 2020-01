Proteção Civil alerta a população: Quinta-feira marcada por chuva e vento forte

A Proteção Civil emitiu um comunicado onde alerta a população para o agravamento das condições metereológicas esta quinta-feira.

" No seguimento do contacto feito com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e de acordo com a informação meteorológica disponibilizada prevê-se para as próximas horas um agravamento das condições meteorológicas com especial incidência para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real no período entre as 12:00 e as 18:00 horas de amanhã", pode ler-se na nota.

São esperados perídos de chuva, com maior intesidade a partir do fim da manhã de quinta-feira na região norte, vento de sul forte no litoral oeste norte e centro, com rajadas até 80 km/h e nas terras altas (até 60 km/h) onde as rajadas podem atingir os 100 km/h. A intensidade do vento só deverá diminuir a partir do final da tarde de amanhã.

A forte precipitação prevista pode acumular-se nas bacias hidrográficas da região Norte, "em particular Lima, Cávado e margem Norte do Douro", o que pode provocar "valores acumulados elevados nas próximas 24 horas, importando manter a vigilância para antecipar o aumento da cota dos cursos de água".



A Proteção Civil alerta ainda para o "piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água, inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem, danos em estruturas montadas ou suspensas, possibilidade de queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte e possíveis acidentes na orla costeira".

A entida pede à população que tenha comportamentos preventicos como "adotar uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a formação de lençóis de água nas vias, não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas, garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas e ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte".